Emrullah Bulgay idaresindeki otomobil, Elazığ-Bingöl karayolunun 30. kilometresinde yoldan çıkarak bir bahçeye devrildi.

Kazada otomobilden yola fırlayan henüz ismi belirlenemeyen kadın olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile araçtaki diğer kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.