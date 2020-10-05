İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla merkez Yüreğir ilçesindeki bir depoda kaçak ürün bulunduğunu belirledi.

Polis ekipleri, operasyon düzenlediği deponun ağzına kadar kolilerle dolu olduğunu gördü.

Kolileri inceleyen ekip, piyasa değeri 3 milyon 600 bin TL olan gümrük kaçağı 28 milyon 800 bin makaron buldu.

Polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.