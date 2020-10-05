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FETÖ'cü karı koca Yunanistan'a kaçarken yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi karı koca, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.
Güvenlik güçleri, Meriç ilçesi 1. derece askeri yasak bölgede 2 kişiyi tespit etti.
Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan ve FETÖ ile bağlantılı oldukları belirlenen H.K ve eşi N.K. gözaltına alındı.
Etiketler: Edirne fetö fetullahçı terör örgütüSon Güncelleme: 5 Ekim 2020 Pazartesi 07:35
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