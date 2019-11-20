Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcıları ile uyuşturucu madde kullanan ve bulunduranlara yönelik operasyon düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada, 192 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilerek, "Yapılan şok uygulamalar neticesinde 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçları ile ilgili olarak 7 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca operasyonlarda yapılan aramalarda adli makamlarca haklarında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan yakalama kararı bulunan 3 şüphelinin gözaltına alınarak ilgili makamlara teslim edildiği aktarıldı.

Bunun dışında hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan bir kişinin de yakalanarak cezaevine gönderildiğine yer verilen açıklamada, "Başta uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu madde kullanımı olmak üzere vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ile sağlıklı bir gelecek için önleme ve yakalama çalışmalarını içeren 'şok' uygulamalar aralıksız olarak devam edecektir." denildi.

Kaynak: AA