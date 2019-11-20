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İzmir'de 132 düzensiz göçmen yakalandı20 Kasım 2019 Çarşamba 16:42 - Son Güncelleme 20 Kasım 2019 Çarşamba 16:47
İzmir'in Çeşme ilçesinde 4 ayrı operasyonda 132 düzensiz göçmen yakalandı.
[Fotoğraf: AA (arşiv) ]
Çeşme ilçesi açıklarında farklı saatlerde tespit edilen 4 ayrı lastik bot, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durduruldu.
Botlardaki Suriye, Afganistan, Somali, Kongo, Yemen, Gambiya, Mali, Orta Afrika ve Komor uyruklu 132 düzensiz göçmen yakalandı.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA
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