Global Compact Türkiye, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği ile Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, plastik kirliliğiyle mücadele için İş Dünyası Plastik Girişimi'ni oluşturdu. Temel hedef, "üret-kullan-at" anlayışının kırılması.

Girişim, plastik kullanımını kademeli kaldıracak çalışmalar ile sektörün diğer aktörlerine örnek olmak istiyor.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı, dünyada üretilen 400 milyon ton plastiğin yarısının tekrar kullanılmadığını söyledi.

"Bu da aslında büyük bir kaynağın atıldığını gösteriyor. Buradaki amaç, sorunun büyüklüğü konusunda farkındalık yaratmak."

Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü ise, tekrar kullanılabilecek 4 trilyon dolarlık bir malzeme olduğunu anlatarak, "Yapacağımız şey, inovasyona ve Ar-Ge'ye daha fazla önem vermek" dedi.

Girişim, çözümün parçası olmak isteyen üye sayısını 6 ayda 50'ye, 1 yılda en az 100'e çıkarmayı planlıyor.

Kaynak: TRT Haber