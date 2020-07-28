Kaza, saat 01.30 sıralarında Yalova'nın Armutlu ilçesi NATO yolu mevkiinde meydana geldi.

Fıstıklı köyü istikametine giden sürücü Aziz Tümer idaresindeki otomobil, virajı alamayarak karşı yönden gelen S.A. idaresindeki minibüsle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil yaklaşık 300 metre sürüklendikten sonra durdu.

Kazada otomobil sürücüsü Aziz Tümer ve aynı araçta bulunan Ali Akkaya olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde bulunan F.S. ve M.E.D. ile minibüs sürücüsü S.A. yaralandı.

Olay yerine gelen ambulanslarla Armutlu Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılar tedavi altına alındı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.