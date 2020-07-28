Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana geldi.

Alkollü olduğu öne sürülen A.İ., iddiaya göre para çekmek için kartını ATM cihazına taktı.

Cihazın hesap kartını rehin alması üzerine çare arayan A.İ., içeride birilerinin olduğu gerekçesiyle, bankanın camına vurmaya başladı.

Sesini duyuramadığını düşünen A.İ., bu kez kaldırımdaki parke taşını alarak, bankanın kapı camını kırmaya çalıştı.

Kendisini ihbar etti

Kapı camını kıran A.İ., halen kimseye ulaşamayınca, 155'yi arayarak kendisini polise ihbar etti. Gözaltına alınan A.İ., Fatih Polis Merkezi'ne götürüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.