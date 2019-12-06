Türkiye
Yalova'da 611 sikke ele geçirildi06 Aralık 2019 Cuma 11:15 - Son Güncelleme 06 Aralık 2019 Cuma 11:17
Yalova'daki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 611 sikke ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
Yalova İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da bulunan 4 şüphelinin ellerinde bulunan tarihi sikkelere müşteri aradıkları bilgisine ulaştı.
İstihbarat çalışmaları sonucunda tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen şüphelileri takibe alan ekipler, Yalova'da operasyon düzenledi.
Operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 611 sikke ele geçirilirken, 4 şüpheli ise gözaltına alındı.
Şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.
Kaynak: AA
Etiketler: tarihi sikke tarihi eser kaçakçılığı Roma dönemi operasyon