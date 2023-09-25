Yakıt tasarrufu için kombi bakımının önemine dikkat

Kombi bakım ve tamir ustaları, yıl boyu çalışan kombilerin kış aylarında da sorunsuz performans göstermesi için yıllık periyodik bakımın kış gelmeden yaptırılması konusunda uyarıyor. Yılda en az bir kez, sonbahar aylarında ya da yaz aylarının başında gerçekleştirilmesi önerilen kombi bakımının, işin uzmanları tarafından yapılması gerektiğinin de altı çiziliyor.

Gecikmeden kombi bakımını yaptıranlar, enerji tasarrufu elde ederek daha az fatura öderken, kombilerinin uzun ömürlü ve verimli olmasını da sağlıyor. Bakımı yapılmamış kombilerin beklenmedik kazalara davetiye çıkardığını hatırlatan uzmanlar, kışın daha hesaplı ve güvenli şekilde ısınmak isteyenlerin işi alanında uzman kişilere teslim etmeleri gerektiğini de hatırlatıyor.

Kombi bakımında dikkat edilmesi gereken maddeleri ise şöyle sıralanıyor;

Evinize gelen servis ekiplerinin yetki belgesi olup olmadığını kontrol edin, yetki belgesi yoksa cihazınıza müdahale etmesine izin vermeyin.

Bakım sırasında neler yapılacağı konusunda bilgi verilmesini isteyin.

Öncesinde kombi kapağını açmadan sıcak su ve kalorifer tesisatı ısıtma testi ile kombinin çalışma verimliliğini kontrol ettiğinden emin olun.

Kombinizin kritik güvenlik aksamlarının; bacalı kombilerde limit sensörü ve çekiş durumunun, yoğuşmalı kombilerde ise su haznesi temizliğinin ve kalorifer gidiş hattı yönündeki çamur ayrıştırıcı filtrelerin kontrolden geçirildiğinden ve sorunların giderildiğinden emin olun.