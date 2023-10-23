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Türkiye
AA 23.10.2023 10:22

Yakalanan 14 FETÖ'cüyü "yurt dışına kaçış planı" ele verdi

Antalya'da FETÖ üyesi olduğu öne sürülen 14 kişinin, hazırladıkları kaçış planı tespit edilince yakalandığı belirlendi.

Yakalanan 14 FETÖ'cüyü "yurt dışına kaçış planı" ele verdi
[AA (Arşiv)]

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y'nin Antalya'da gözaltına alındığı, ardından şüphelinin telefonunda yapılan incelemede örgüt üyeleriyle yurt dışına kaçış planı hazırladığının tespit edildiği öğrenildi.

Uygulama üzerinden kurulan grupta kaçış planının diğer örgüt üyeleriyle de paylaşıldığı belirtilen açıklamada, delillerin toplanmasının ardından operasyon düzenlendiği aktarıldı.

Yurt dışına kaçmaya çalışan 14 FETÖ'cü yakalandı
Yurt dışına kaçmaya çalışan 14 FETÖ'cü yakalandı

Operasyonda ihraç edilen hava pilot kurmay albay, 2 hava pilot üsteğmen, 3 hava astsubay, komiser, polis memuru ve öğretmenin de aralarında bulunduğu 14 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Açıklamada, şüphelilerin üst aramasında 15 bin 445 euro, 11 bin 820 lira, 500 gram gümüş külçe ile sahte kimlik ele geçirildiği belirtildi.

Kemer ilçesinde, dün FETÖ üyesi oldukları iddia edilen şüpheliler, Phaselis Koyu'ndan deniz yoluyla yurt dışına kaçmaya çalışırken gözaltına alınmıştı.

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