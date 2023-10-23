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Türkiye
TRT Haber 23.10.2023 10:03

İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının provası yarın Vatan Caddesi'nde yapılacak. Bu nedenle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, yarın saat 06.00'dan prova bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları belirledi.

Buna göre, Vatan Caddesi trafiğe kapatılacak. D-100 kuzey ve güney istikametinden, Edirnekapı'dan, 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin ve Ordu caddelerinden Vatan Caddesi'ne girilemeyecek. Atatürk Bulvarı ve Keçeci Meydan Sokak'tan da provanın yapılacağı Vatan Caddesi'ne ulaşıma izin verilmeyecek. Hal Yolu güney istikameti ise Bayrampaşa ayrımlarından itibaren trafiğe kapatılacak, trafik akışı yan yola yönlendirilecek.

Bu yollara alternatif olarak Turgut Özal Bulvarı, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Sahil Kennedy Caddesi kullanılabilecek. 

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