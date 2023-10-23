"Bayğaralar" organize suç örgütü çökertildi: 55 gözaltı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, devam eden operasyonlarda 55 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Operasyonları düzenleyen polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz" ifadesini kullandı.

Operasyonun detayları

Adana genelinde 7 cinayet işledikleri, anlaşmazlık yaşadıkları 13 kişiyi silahla yaraladıkları, alacak verecek konularında sözde mahkeme kurdukları ve maddi menfaat sağladıkları, korkutma ve haraç alma amacıyla çok sayıda iş yerini kurşunladıkları, iş insanlarına ve bunlara ait iş yerlerine zorla el koydukları, uyuşturucu ticareti ile dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen ve elebaşılığını Ramazan Bayğara'nın yaptığı Bayğaralar organize suç örgütü üyelerine yönelik, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, Adana Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından operasyon düzenlendi.

Adana, Mersin, Bursa, Antalya, Osmaniye ve Mardin'de 55 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda 3 AK-47 kalaşnikof silah, Mp5 otomatik silah, Thomson otomatik silah, 29 tabanca ve 7 av tüfeği ele geçirildi.