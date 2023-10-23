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Türkiye
TRT Haber 23.10.2023 07:51

Yeni haftanın hava durumu

Yurt genelinde bir süredir yağışsız ve sıcak hava hakim. Yeni haftada da durum değişmeyecek. Sıcaklıklar, hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredecek.

Yeni haftanın hava durumu

Güneşli ve sıcak hava etkisini devam ettirecek. Yağış, yurdun küçük bir bölümünde görülecek.

Yeni haftada da sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredecek.

Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yağış görülebilecek bölgelerle ilgili şu bilgileri verdi:

"Pazartesi ve salı günü için ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinde yani İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde pazartesi ve salı günü yağış beklentimiz var. Bunun dışında hafta sonuna kadar yurt genelinde yağış beklentimiz yok."

Marmara ve iç kesimlere sis ve pus uyarısı

Çelik, Marmara Bölgesi ile iç kesimler için sis ve pus uyarısında bulundu:

"Marmara Bölgesi geneliyle iç kesimlerde özellikle gece ve sabah ilk saatlerde sis ve pus hadisesi görebiliriz. Bununla ilgili özellikle ulaşımdaki aksamalara karşı tedbirli ve dikkatli olmakta fayda var."

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

3 büyük kentte hava nasıl olacak? İşte yanıtı...

Önümüzdeki üç gün boyunca 3 büyükşehirde yağış beklenmiyor. Ankara'da en yüksek sıcaklıklar 24-26 derece, İstanbul'daki en yüksek sıcaklıklar 22-24 derece, İzmir'de ise 26-28 derece arasında seyredecek.
 

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