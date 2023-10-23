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Türkiye
AA 23.10.2023 09:27

Doğa yürüyüşünde yaklaşık 30 metre yükseklikten düştü

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde doğa yürüyüşü yaparken ayağının kayması sonucu yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen kişi yaralandı.

Doğa yürüyüşünde yaklaşık 30 metre yükseklikten düştü
[Fotograf: AA]

Hafta sonu trekking yapmak için Pamukova'daki Paşalar Kalesi'ne gelen Burak C, ayağının kayması sonucu yaklaşık 30 metre yükseklikten aşağı düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Düşme sonucu ayağı kırılan yaralı, ekiplerin ve mahalle sakinlerinin yardımıyla kurtarıldı.

Doğa yürüyüşünde yaklaşık 30 metre yükseklikten düştü

Yolun engebeli olması nedeniyle sedyeyle traktöre götürülen Burak C, UMKE aracına, buradan da ambulansa taşındı.

Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırılmasının ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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