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Türkiye
AA 23.10.2023 10:16

Elektrik kablosu çalan hırsızlar suçüstü yakalandı

Edirne'de bir işletmeden elektrik kablosu çalarken jandarma ekiplerince yakalanan zanlı tutuklandı.

Elektrik kablosu çalan hırsızlar suçüstü yakalandı
[Fotograf: AA]

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hırsızlık olaylarının engellenmesi ve olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmaları kapsamında, şüpheli Y.A'yı bir işletmeden elektrik kablosu çalarken suçüstü yakaladı.

Şüphelinin benzer faili meçhul hırsızlık olaylarının da zanlısı olabileceğini değerlendiren ekipler, olayların görüntü kayıtlarını inceledi.

İncelemede Y.A'nın 3 bahçe ve tarladan hırsızlık olayının, elektrik kablosu hırsızlığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından gerçekleşen hırsızlık olayının şüphelisi olduğu tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Edirne Hırsızlık
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