İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Komuta Kontrol Merkezi'nde polis memurlarının yaka kameralarından gelen görüntüler, komuta merkezinden anbean takip edilmeye başlandı.

Trafiği denetleyen kameraların, mobeselerin yanında, artık yaka kameralarından gelen görüntüler de İstanbul trafiğini kontrol etmek için kullanılıyor.

[Fotoğraf: DHA]

Amaç daha iyi hizmet

Merkezde 7 gün 24 saat boyunca İstanbul trafiği denetleniyor.

Bugüne kadar trafik kameralarından yoğunluğu izlediklerini söyleyen Başkomiser Emre Şen, şu açıklamalarda bulundu:

"Artık sadece trafik kameralarının olduğu sabit noktalardan değil seyir halinde bizim ekiplerimizin olduğu her noktada artık bizim birer gözümüz var.

Bu sistemin amacı daha şeffaf bir şekilde halkla ilişkiler sağlamak ve meydana gelen konulara merkezden anında müdahale etmek. Bu çift taraflı güvence sağlayan bir sistem. Birinci güvence yol kullanıcılarını polisin herhangi bir haksız işlemine karşı korur. İkincisi polisi haksız ithamlara karşı korur."

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bu uygulamayı, vatandaşlara daha iyi hizmet vermek ve polis vatandaş ilişkilerinde yaşanabilecek sorunları ortadan kaldırmak amacıyla hayata geçirdi.

Yaka kameraları yüksek çözünürlükte görüntü kaydedebiliyor.

4 saat kayıt yapabilen kameralar sesi ve görüntüyü 4.5G teknolojisiyle merkeze aktarıyor.

Kaynak: TRT Haber