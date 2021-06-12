Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Trakya, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bilecik,Balıkesir'in güney ve batısı, İzmir, Antalya, Adana, Hatay ve Çorum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarı ve yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve batılı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Öte yandan yağışlı sistemin bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta da yurdun büyük bir bölümünde devam etmesi bekleniyor.