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Türkiye
DHA 02.10.2023 10:50

Yağışlar barajlardaki doluluk oranlarını artırdı

İstanbul’da etkili olan yağışlar barajların doluluk oranlarında artış sağladı. İSKİ verilerine göre 28 Eylül'de yüzde 22,41 olarak ölçülen doluluk oranı bugün 23,31 olarak ölçüldü.

Yağışlar barajlardaki doluluk oranlarını artırdı

İstanbul’da Perşembe gününden itibaren etkili olan yağışlar barajların doluluk oranlarına da olumlu yansıdı.

Son olarak 28 Eylül'de yüzde 22,41 olarak ölçülen doluluk oranları artışa geçti. 29 Eylül'de yüzde 22,72 olarak ölçülen doluluk oranı, 30 Eylül'de yüzde 22,73, 1 Ekim'de ise, yüzde 22,74 olarak kayıtlara geçti.

İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarında bugün doluluk oranı yüzde 23,31 olarak ölçüldü.

İstanbul’da hava sıcaklıklarının azalmasıyla buharlaşmanın azalması, toprağın suya doymasıyla birlikte baraj doluluk oranlarındaki artışın sürmesi bekleniyor.

En yüksek doluluk oranı Ömerli Barajı'nda

İstanbul’un 4 barajında ise, doluluk oranı yüzde 10’nun altında. Diğer 4 barajda ise doluluk oranları yüzde 11 ile 19 arasında değişiyor.

İstanbul’da doluluk oranı en yüksek baraj Melen’den getirilen suyla takviye edilen Ömerli Barajı.

İstanbul’da 1 Ekim itibarıyla 10 barajdaki doluluk oranları şu şekilde kayıtlara geçti.

En yüksek doluluk oranı yüzde 53,07 ile Ömerli Barajı'nda kaydedilirken, en düşük doluluk oranı ise, yüzde 3,11 ile Pabuçdere Barajı'nda ölçüldü.

Darlık barajında doluluk yüzde 37,05, Istrancalar'da yüzde 19, Alibeyköy Barajı'nda yüzde 17,17, Elmalı Barajı'nda yüzde 15,81, Terkos Barajı'nda yüzde 11,29, Sazlıdere'de yüzde 9,24, Kazandere Barajı'nda yüzde 5,21, Büyükçekmece'de yüzde 4.51, Pabuçdere Barajı'nda ise, yüzde 3,11 olarak kaydedildi.

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