Elazığ'da dün öğleden sonra başlayan şiddetli yağış, birçok yerde sel ve taşkınlara sebep oldu. Yaşanan afet nedeniyle kentte 2 ev ve bir istinat duvarı yıkılırken, 12 araç hasar gördü. Elazığ Valiliği koordinesinde başlatılan hasar tespit çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, merkeze bağlı Doğukent Mahallesi Bahaddin Öğel Caddesi de sular altında kaldı. Cadde üzerinde, ailesiyle birlikte karşıya geçmek isteyen 12-13 yaşlarındaki bir çocuk yere düştü. Sele kapılan çocuk bir süre sürüklendi. Yardıma koşan vatandaşlar çocuğu suyun içinden çıkardı.

O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Kentte yaşanan su taşkınları sırasında bir kişinin sırtına yaşlı bir adamı alıp taşıması da dikkat çekti. Yaşlı adamı sırtında taşıyan genci görenler alkış tuttu.

Kaynak: İHA