Yabancı uyruklular için sahte ikamet belgesi düzenleyen 13 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kentteki yabancı uyruklu kişilere usulsüz ve sahte belgelerle geçici ikamet hazırladıkları tespit edilenlere yönelik çalışma başlatt.

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 13 zanlı yakalandı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda suça konu evrak ele geçirildi.

Açıklamada, usulsüz ikamet verilmesine aracı olan ve ikametini kullandıran 53 şahsa yönelik adli ve idari işlemlerin yapıldığı kaydedildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.