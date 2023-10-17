Türkiye'de eğitimi alan Filistinli Alakhras ailesine ulaşamıyor

Saja Alakhra, Gazze'de liseyi birincilikle bitirdi. Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bursuyla üniversite eğitimi için Türkiye'ye geldi. Ailesi hala Filistin'de yaşıyor, 7 kardeşi var.

20 yaşındaki Saja, dünyanın gözü önünde Filistin halkının yaşadığı dramın görmezden gelinmesine tepkili.

Saja, "Kesinlikle Filistin'i savunmak için ben siyaset bilimi ve kamu yönetimi okuyorum. Biz Filistin için çalışıyoruz. Hayatımız Filistin için. Filistin uluslararası alanda olacak temel bir ülke" dedi.

Genç kız, İsrail'in Gazze saldırıları başladığından beri, günlerdir ailesine ulaşamıyor. "Filistin'de şimdi su yok, yemek yok, internet yok, elektrik yok. Konuşamazsınız, şimdi çok kötü durumdalar" şeklinde konuştu.

Saja Alakhras'ın hayali, Filistin'in büyükelçisi olmak ve ülkesini en iyi şekilde temsil etmek.

Haber: Aynur Bayram

Kamera: Hasan Uslu