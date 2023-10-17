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Türkiye
AA 17.10.2023 16:29

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Samsun'a 10 tramvay alacak

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının alacağı 10 tramvayla yolcu kapasitelerinin yüzde 35 artacağını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Samsun'a 10 tramvay alacak
[Fotograf: AA]

Demir, yaptığı yazılı açıklamada, kentteki hafif raylı sistem kapasitesinin yeni alınacak tramvaylarla artırılacağını belirtti.

Samsun için raylı sistem hatları araç alımının, Cumhurbaşkanlığı kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından gerçekleştirileceğine işaret eden Demir, "Yeni temin edilecek 10 tramvayla hafif raylı sistemin yolcu kapasitesi yüzde 35 artırılacak. Bu karar, kentimiz için tek kalemde yaklaşık 1 milyar liralık yatırım anlamına geliyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a tüm Samsunlu hemşehrilerimiz adına şükranlarımı arz ediyorum. Yeni tramvayların temin edilmesini üstlenen Sayın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'mız Abdulkadir Uraloğlu'na da çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Demir, Büyükşehir Belediyesinin iştiraki olan SAMULAŞ tarafından işletilen hafif raylı sistemde, günlük yolcu sayısının 2021'de 70 bin, geçen yıl ise 90 bin olarak gerçekleştiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Samsun'da toplu taşımada yükü göğüsleyen ulaşım tercihlerinden hafif raylı sistemde, 32 metre uzunluğunda 24, 40 metre uzunluğunda 5 olmak üzere 29 tramvay hizmet veriyor. 2023'te günlük taşıdığımız yolcu sayısı ekim ayı itibarıyla 92 bin 295'e kadar yükseldi. Talebe paralel olarak kapasiteyi artırmak için çalışmalar yapmıştık. Yeni tramvayların alınmasıyla ilgili karar aldık. Başlattığımız girişimlerin neticesinde 10 yeni tramvayın alınacak olması, sistemde çok önemli rahatlama sağlayacak. Kentimizde tüm alanlarda olduğu gibi toplu taşımada da vatandaşlarımıza en konforlu hizmeti sunmak için çalışmaya devam edeceğiz."

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Samsun Raylı Sistem
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