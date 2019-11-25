Türkiye
Yaban hayvanları çöplüğün müdavimi oldu25 Kasım 2019 Pazartesi 10:56 - Son Güncelleme 25 Kasım 2019 Pazartesi 12:20
Erzurum'da yiyecek bulamayan yaban hayvanlarının çöplükteki karın doyurma telaşı kameralara yansıdı.
Erzurum'un Şenkaya ilçesindeki çöplük, kış aylarında boz ayıların uğrak yeri...
Yiyecek bulma telaşındaki aç ayılar, neredeyse her akşam çöplüğün yolunu tutuyor.
Üstelik çöplüğün müdavimi yalnızca ayılar değil. Tilkiler ve kurtlar da beslenmek için çöplüğü karıştırıyor.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: yaban hayvanları Kış erzurum çöplük ayı