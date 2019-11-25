Erzurum'un Şenkaya ilçesindeki çöplük, kış aylarında boz ayıların uğrak yeri...

Yiyecek bulma telaşındaki aç ayılar, neredeyse her akşam çöplüğün yolunu tutuyor.

Üstelik çöplüğün müdavimi yalnızca ayılar değil. Tilkiler ve kurtlar da beslenmek için çöplüğü karıştırıyor.

Kaynak: TRT Haber