İnternet ansiklopedisi Wikipedia'nın sahibi Wikimedia Vakfı, erişim yasağı nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuştu.

Başvuruda, Wikipedia isimli internet sitesinin tamamına erişimin engellenmesi kararı verilmesinin ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddia edildi.

Başvuruyu görüşen Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 26 Aralık'ta sitenin tamamına erişimin engellenmesinin, ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna karar verdi. İhlal kararı 6'ya karşı 10 üyenin oyuyla alındı.

Anayasa Mahkemesi'nin Wikipedia ile ilgili olarak 26 Aralık 2019'da verdiği hak ihlali kararının gerekçesi Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımladı.

Söz konusu gerekçeli karar erişim yasağını koyan Ankara 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Sulh Ceza Mahkemesi, internet sitesine uygulanan erişim engelinin sonlandırılmasına karar verdi.

Wikipedia'ya erişimin sağlanmasına ilişkin kararın, Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu'na ulaşmasının ardından site erişime açıldı.

Yüksek Mahkeme, "Türkiye'yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve iş birliği halinde göstermeye çalışan yazı ve yorumlar yapıldığı" gerekçesiyle 29 Nisan 2017'de erişimin engellenmesi kararı verilen Wikipedia ile ilgili bireysel başvuruları incelemiş, erişimin engellenmesinin ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna hükmetmişti.

Wikipedia nedir?

Wikipedia, kullanıcıları tarafından ortaklaşa olarak hazırlanan bir internet ansiklopedisi olarak tanımlanıyor. MediaWiki yazılımı kullanılıyor. Wikipedia’nın 290 farklı dil versiyonu bulunuyor.

Kurucularından, Jimmy Wales Wikipedia'yi, "Dünya üzerindeki her insana kendi dilinde, en üst kalitede, bedava bir ansiklopedi oluşturma ve dağıtma uğraşısı" olarak tanımlıyor.

Wikipedia sözcüğü, viki ve pedi kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. "Viki", Hawaii dili'ndeki "wiki wiki" (hızlı veya bilgi amaçlı) sözcüğünden, "Pedi" ise, Antik Yunan Medeniyeti'nde "kapsamlı kültürel eğitim sistemi" anlamına gelen paideia kelimesinden geliyor.

Kaynak: TRT Haber

