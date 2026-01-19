Açık -5.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 19.01.2026 07:41

Kabine gündemi yoğun: Suriye, Gazze ve Terörsüz Türkiye

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yeni haftanın ilk gününde toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek toplantının ana gündemi Suriye'deki son gelişmeler ve Gazze barış planı olacak. Toplantıda ayrıca terörsüz Türkiye hedefi ve ekonomideki gelişmeler de masaya yatırılacak.

Kabine gündemi yoğun: Suriye, Gazze ve Terörsüz Türkiye

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yeni haftanın ilk gününde yoğun bir gündemle bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantının ana gündemini Suriye oluşturacak.

Suriye ordusunun sürdürdüğü operasyonlar değerlendirilecek, sahadan gelen son bilgiler ışığında yürütülen diplomatik temaslar masaya yatırılacak. Terör örgütü YPG'nin entegrasyonu ve 10 Mart Mutabakatının sahaya yansımaları da görüşülecek.

Kabine toplantısında "Gazze" gündemi

Toplantının bir diğer önemli gündem başlığı ise Gazze olacak.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği 'Gazze mektubu' değerlendirilecek. Gazze’nin yeniden inşası, güvenliği ve siyasi geçiş sürecine Türkiye'nin vereceği katkı ele alınacak. Yeni aşamaya geçen Gazze Barış Planı çerçevesinde atılacak adımlar belirlenecek.

Terörsüz Türkiye ve ekonomideki son durum da değerlendirilecek

Terörsüz Türkiye süreci de toplantı başlıklarından biri. Bu hedef doğrultusunda yürütülen çalışmalarda gelinen aşama değerlendirilecek. Ayrıca ekonomideki son gelişmeler ve enflasyonla mücadele adımları da kabine gündeminde yer alacak. 

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Suriye Gazze
Sıradaki Haber
İletişim Başkanı Duran: Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği “terörsüz bölge” süreci açısından önemli bir aşamadır
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:43
İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı
08:19
37 ilde siber suç şebekelerine operasyon: 259 gözaltı
06:55
İran'daki protestolarda 3 bin 919 ölü, 24 bin 669 gözaltı
06:30
Sakarya'da yoğun kar: Mahsur kalan 15 araç kurtarıldı
06:26
112 ekiplerinden zorlu kış şartlarında sağlık seferberliği
03:46
Türkiye uzay alanında küresel sahneye çıkıyor
Şili'de orman yangınları kontrol altına alınamıyor
Şili'de orman yangınları kontrol altına alınamıyor
FOTO FOKUS
İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı
İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ