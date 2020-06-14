Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede yeni vakaların ortaya çıkması üzerine ilgili kurumlarca tespit ve filyasyon çalışmaları yürütüldüğü ifade edildi.

PCR test sonuçları pozitif çıkan vakaların tedavi altına alındığı, temas ettiklerine evde izolasyon uygulandığı aktarılan açıklamada, vatandaşların salgına karşı gerekli tedbirleri almaları istendi.

"Sadece 1 mahallede vaka var algısı yanlıştır"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son 3 günde pozitif çıkan vakalar ilçemizdeki 5 mahalle, 2 köy ve 1 beldemizde ortaya çıktı. Sadece 1 mahallede vaka var algısı yanlıştır. Bu bize daha tedbirli olunması gerektiğini gösteriyor. Tedbirlere lütfen uyalım. Sosyal medyada yayılan ilçemizin topluca karantina altına alınması gibi bir tedbir şu an için söz konusu değildir. Lütfen bu tarz paylaşımları dikkate almayın. Ancak salgının hala devam ettiği gerçeğini de göz önünde bulundurarak kişisel tedbirlere dikkat edilmesini, zorunlu olmadıkça dışarıda bulunulmamasını tavsiye ediyoruz."