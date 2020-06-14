Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
Adana'da kaçakçılara yönelik 3 farklı adrese yapılan operasyonda piyasa değerleri 120 bin lira olan 150 şişe içki, bin 910 paket sigara ve 3 bin 452 hap ele geçirildi.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Karasoku Mahallesi’nde bulunan Mısır Çarşısı'ndaki 3 farklı adrese baskın yapıldı.
Adreslerde yapılan aramada, piyasa değerleri 120 bin lira olan 150 şişe kaçak içki, bin 910 paket sigara ve 3 bin 452 adet hap ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler B.D, K.B , M.K ve F.E.S, adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: kaçakçılık operasyonu AdanaSon Güncelleme: 14 Haziran 2020 Pazar 10:39
Son Haberler
- 10:48
- 10:36
- 10:41
- 10:43
- 10:28
Sıradaki Haber
Darbe davalarının görülmesine yeniden başlanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz