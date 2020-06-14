Haber Giriş: Kaynak: AA
Meteorolojiden Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya için sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Meydana gelebilecek sel, su, baskını, yıldırım, dolu, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: hava durumu sel sağanak meteoroloji tekirdağ hava durumu kocaeli hava durumu sakarya hava durumuSon Güncelleme: 14 Haziran 2020 Pazar 09:59
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