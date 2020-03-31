Koronavirüs vakalarının yayılmasını önlemek amacıyla önlemler arttırıldı. Pozitif vakaların hastanelere taşınırken kullanılan özel sedyeler, illere ulaştırıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen sedyeler, hasta ve sağlık çalışanları için hayati önem taşıyor. Özel negatif basınçlı sedyeler, hastanın temiz hava almasını sağlıyor. Aynı zamanda sedye içindeki hava da filtrelerden geçerek dış ortama bırakılıyor. Bu da hastanın taşınması esnasında virüsün yayılmasını engelliyor.

Sedyeyle taşınan bir hastanın ardından ambulans, yeni bir sonraki hasta için hazır hale getiriliyor.

İllere ulaştırılan negatif basınçlı sedyeler, hastalığın yayılmasını önlemede önemli rol oynuyor.