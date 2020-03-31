Eller sık sık yıkanıyor, eşyalar temizleniyor. Hatta marketten alınan ürünlerin paketleri bile dezenfekte ediliyor. Ancak uzmanlar uyarıyor. Şimdi koronavirüs önlemleri nedeniyle temizlikte aşırıya kaçmak, ileride takıntıya dönüşebilir.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Bşk. Prof. Dr. Halil Kurt, "Elini her bir yere dokunduktan sonra elini yıkıyorsa bu artık hastalık derecesine ulaşmıştır. Gün içinde evimizde otururken, ancak yemek yerken yıkayabiliriz. Onun dışında tuvaletten sonra yıkayabiliriz." dedi.

Uzmanlar, özellikle ellerin sadece gerektiğinde yıkanması uyarısını yapıyor.

Çünkü fazlası, yararlı bakterileri öldürüyor.

Kurt, "Bu çok sık takıntı haline gelirse ellerde normal flora kaybolur cilt tahriş olur. Cilt sorunlarına neden olur, enfeksiyonun kolayca bulaşmasına neden olabilecek duruma gelebilir." ifadelerini kullandı.

Sürekli temizlik yapmak, aşırı takıntının göstergesi bir anlamda. Bu nedenle ev temizliğinde de hijyenin, dozunda olması gerekiyor.