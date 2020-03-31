Koronavirüsün tüm dünyada yayılmasıyla birlikte birçok ülkede önlemler artırıldı. Pek çok kurum, çalışanlarını evden çalışmaya yönlendirdi. Uygulamanın verimli olup olmayacağı tartışılırken, evden çalışanların masa başında daha uzun mesai yaptığı ortaya çıktı. Araştırma, Panamalı bir şirkete ait. Sanal ağ servisi sağlayan şirket, evden çalışanların ofis çalışanlarına göre daha uzun çalıştığını belirledi.

Araştırmaya göre, ABD'de günlük ortalama çalışma saati Mart ayından bu yana 3 saat arttı. İngiltere, Fransa, İspanya ve Kanada'da evden çalışanlar günde 2 saat daha fazla mesai yaptı. Hollanda, Danimarka, Belçika ve Avusturya'da ise evden çalışanların bir saat daha fazla çalıştığı ortaya çıktı.

Avrupa'nın koronavirüs merkezi haline gelen İtalya'da ise çalışma saatlerinde bir değişiklik olmadı. Uzmanlar, çalışanların ev-iş sınırlarını ayarlamakta zorlandıkları için, masa başında daha fazla zaman harcadıklarını açıkladı. İşverene çalıştığını ispat etme çabası da masa başında artan fazla mesainin bir başka nedeni.

Ancak uzmanlara göre saatlerce masa başında oturmak iş verimliliği açısından sağlıklı değil. Bu durumun çalışanların zaman içinde verimliliğini düşürebileceği belirtiliyor. Evden çalışanların gün içerisinde ufak molalar vererek bilgisayar ekranından uzaklaşması tavsiye ediliyor.