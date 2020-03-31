Haber Giriş: Kaynak: AA
İzmir'de 92 bin kaçak maskeye el konuldu
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de bir iş yerine operasyon düzenleyen polis ekipleri kaçak üretilen 92 bin maskeye el koydu.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Bornova ilçesindeki bir iş yerinde kaçak tıbbi maske üretildiği bilgisi üzerine belirtilen operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda iş yerindeki 92 bin kaçak maske ele geçirildi.
Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında hazırlanan genelge gereği ele geçirilen maskelere el konuldu.
Etiketler: koronavirüs izmir haberSon Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 17:17
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