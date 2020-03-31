Alanya ilçesi Cikcilli Mahallesi’ndeki bir villada kumar oynandığı bilgisine ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Adrese yapılan operasyonda okey takımları, oyun pulları, kumar parası olarak değerlendirilen bir miktar para ve çok sayıda deste iskambil kağıdı ele geçirdi.

Kumar oynadığı iddia edilen 12 kişiye toplam 37 bin 800 lira idari para cezası uygulanırken, 5 kişi hakkında ise kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak suçlarından adli işlem başlatıldı.