Haber Giriş: Kaynak: İHA
Antalya'da kumar baskını: 17 gözaltı
[Fotoğraf: İHA]
Antalya’da polis ekiplerince bir villaya yapılan baskında, kumar oynadığı iddia edilen 12 kişiye toplam 37 bin 800 lira idari para cezası kesilirken, kumar oynatan 5 kişinin hakkında ise adli işlem başlatıldı.
Alanya ilçesi Cikcilli Mahallesi’ndeki bir villada kumar oynandığı bilgisine ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.
Adrese yapılan operasyonda okey takımları, oyun pulları, kumar parası olarak değerlendirilen bir miktar para ve çok sayıda deste iskambil kağıdı ele geçirdi.
Kumar oynadığı iddia edilen 12 kişiye toplam 37 bin 800 lira idari para cezası uygulanırken, 5 kişi hakkında ise kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak suçlarından adli işlem başlatıldı.
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