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Türkiye
TRT Haber 27.06.2026 15:48

Viranşehir'deki sahipsiz köpek saldırısıyla ilgili müfettiş görevlendirildi

İçişleri Bakanlığı, Viranşehir'deki sahipsiz köpek saldırısıyla ilgili Bakan Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla mülkiye müfettişi görevlendirildiğini duyurdu.

Viranşehir'deki sahipsiz köpek saldırısıyla ilgili müfettiş görevlendirildi

İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen sahipsiz köpek saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, ilçeye bağlı Ayaklı Mahallesi'nde, 8 yaşındaki Abdulbakir Sarık'ın sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanması olayının, bakanlık tarafından derin bir üzüntüyle karşılandığı belirtilerek, sürecin yakından takip edildiği vurgulandı.

Söz konusu olayla ilgili olarak, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik mevcut mevzuat hükümlerinin yereldeki uygulanmasının denetlenmesi, uygulamada yaşanan aksaklıkların ve ihmal iddialarının tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla bir mülkiye müfettişi görevlendirildi.

Bakanlık, kamuoyunun huzur ve güvenliği ile çocuklarımızın emniyetinin sağlanması amacıyla sürecin titizlikle yürütüleceğini, inceleme sonucunda elde edilecek bulgular doğrultusunda gerekli adımlar kararlılıkla atılacağına vurgu yaptı.

Saldırı sonucu yaralanan Sarık'ın, tedavisi sonucu taburcu edildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, aileye ve Abdulbakir'e geçmiş olsun dilekleri iletildi.

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