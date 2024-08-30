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Türkiye
AA 30.08.2024 14:22

Virajı alamayan kamyonet bahçeye düştü

İstanbul Başakşehir'de virajı alamayıp demir korkulukları aşarak bahçeye düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı. Ters dönen kamyonette sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Virajı alamayan kamyonet bahçeye düştü

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda ilerleyen S.U. idaresindeki kamyonet, sürücüsünün virajı alamaması sonucu demir korkuluklara çarparak, yol kenarındaki istinat duvarından MASKO Mobilya Kenti'nin bahçesine düştü.

Çarpmanın etkisiyle demir korkuluğun bulunduğu duvarın bir kısmı çökerken, sürücü ters dönen kamyonetin içinde sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sıkışan sürücüyü ekipler kurtardı

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 45 dakika süren çalışmanın ardından kamyonette sıkışan S.U'yu kurtardı.

Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin, bahçeye düşen kamyoneti bulunduğu yerden kaldırma çalışması sürüyor.

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