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Türkiye
AA 05.08.2023 15:57

Vefat eden gazeteci Süleyman Özışık son yolculuğuna uğurlanacak

İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede 52 yaşında vefat eden gazeteci-yazar Süleyman Özışık için Ataşehir'deki Mimar Sinan Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılınacak.

Vefat eden gazeteci Süleyman Özışık son yolculuğuna uğurlanacak
[Fotograf: AA]

Bir süredir yoğun bakımda kanser tedavisi süren Özışık, kurtarılamadı.

Özışık, Ataşehir'deki Mimar Sinan Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak.

Süleyman Özışık hakkında

1 Mart 1971'de Iğdır'da doğan Özışık, Kars'taki öğrenim hayatının ardından İstanbul'a gelerek çalışma hayatına başladı.

Özışık, medya dünyasına ise Akşam gazetesinde stajyer olarak adım attı. Ardından Milliyet gazetesinde 7 yıl boyunca çalışan Özışık, gazeteci ağabeyi Hadi Özışık ile birlikte internethaber.com adlı haber sitesini kurdu.

2005 yılında "sonsayfa.com" isimli haber sitesini online e-gazete platformu haline getiren Özışık, İnternethaber ile Türkiye Gazetesi'nde köşe yazarlığı ve televizyon kanallarında yorumculuk yaptı.

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