Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 82. yıl dönümünde tüm yurtta saygı ve rahmetle anılıyor. Bu yerlerin başında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 10 Kasım 1938 günü saat 9’u 5 geçe hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı yer alıyor. Dolmabahçe Sarayı'na akın eden ve uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, tek yürek olarak Atatürk'ü andı.

Hayata gözlerini yumduğu odadan canlı yayın yapıldı

Beşiktaş’ta gerçekleştirilen etkinlikler, Beşiktaş Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen resmi törenle başladı. Ardından vatandaşlara Beşiktaş Belediyesi ekipleri tarafından Dolmabahçe Sarayı önüne kurulan led ekranlarda 10 Kasım’a özel videolar gösterildi. Saatler 09.05’i gösterdiğinde ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün hayata gözlerini yumduğu Harem Bölümü’ndeki 71 No’lu odadan canlı yayın yapıldı.

Atatürk’ü anmaya gelen vatandaşlar hem Dolmabahçe’deki led ekrandan hem de Barbaros Meydanı'na kurulan led araçlardan yayınları izleyebildi. Aynı zamanda Beşiktaş Belediyesi ekipleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmaya gelen vatandaşlara Dolmabahçe Sarayı önünde şapka ve bayrak dağıttı.

Gün boyu devam eden etkinliklerde Dolmabahçe ağaçlı yolda Atatürk’ün kendi sesinden konuşmaları ve 10. Yıl Nutku hoparlörden yayınlandı.

Aynı zamanda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Barbaros Meydanı’nda açılan Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde başlayan kurtuluş ve kuruluş hikayesinin anlatıldığı ‘Cumhuriyet ve Atatürk’ fotoğraf sergisi de vatandaşlar tarafından ziyaret edildi. Koronavirüs tedavisi nedeniyle etkinliklere katılamayan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın özel notu ile hijyen kurallarına uygun olarak anı eşyaları Dolmabahçe Sarayı’nda ziyaretçilere sunuldu. Ziyaret sırasında bazı vatandaşların, gözyaşlarını tutamadığı gözlendi.

COVID-19 tedbirleri uygulandı

Bu sene anma programları koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat edilerek gerçekleştirildi. Aynı zamanda Beşiktaş Belediyesi ekipleri tarafından vatandaşların kolay erişebileceği yerlere maske ve dezenfektan noktaları kuruldu.

"Bir insan hiç görülmeden bu kadar sevilebilir"

Anma törenine katılan Duygu Alkoç, “Çok değişik bir duygu yaşıyorum. Her Türk’ün kesinlikle gelmesi gereken bir yer. Şu an duygularımı tarif etmekte zorlanıyorum. Kendimizi çok şanslı hissediyorum. Bir insan hiç görülmeden ancak bu kadar sevilebilir” dedi.

Alaattin Küçükkaya ise, “Burada olmak anlatılmaz bir duygu. Şu an burada kalabalığın az olmasına üzüldüm. Ama insanların pandemi dolasıyla katılmamalarına hak veriyorum. Önemli olan Atamızın kalplerde yaşaması” diye konuştu.

Anma töreninin ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını kaybettiği oda, vatandaşların ziyaretine açıldı.