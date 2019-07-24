İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı tarafından esnaf, mahalle sakini ve muhtarların da aralarında bulunduğu, İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Gaziantep ve Erzurum'da 450 kişinin de katıldığı "Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Saha Araştırması" yapıldı.

24 Aralık 2018-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılan saha araştırmasında, uzun bir süre sonra yeniden işlevsel hale getirilen Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sistemi'nin asayiş ve emniyet alanına sağladığı faydalar ve bekçilik sisteminin sürdürülebilir kılınması amacıyla ne tür düzenlemeler gerektiğinin belirlenmesi konularında çalışma başlatıldı.

Vatandaşlar memnun

Bekçilik sistemine yönelik saha araştırmasında, öne çıkan hususlara da yer verildi. Buna göre, bekçilik sisteminin mala karşı işlenen suçlar, fuhuş, uyuşturucu kullanımı/dağıtımı ve genel asayiş olaylarıyla mücadele hususlarında sağladığı pozitif katkının vatandaşlar nezdinde kayda değer bir memnuniyet yarattığı, bekçilerin gece vakti yaya devriye görevi icra etmelerinin vatandaşların güvenlik algısını olumlu yönde etkilediği gözlemlendi.

Bekçilerin, görev yaptıkları alanlarda muhtar, esnaf ve mahalle sakinleri ile kurdukları iletişimin önleyici müdahale, suçun kaynağının belirlenmesi ve bilgi edinme konularında güvenlik güçlerine fayda sağladığı tespit edildi.

Bekçilerin kimlik kontrolü yapma, arama ve gözaltına alma yetkileri var

Çalışmada ayrıca Çarşı ve Mahalle Bekçiliğiyle ilgili yanlış bilinen doğrulara da değinildi. 5757 sayılı Kanun ile 2008'de Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil edilen Çarşı ve Mahalle Bekçileri, Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu (PVSK) çerçevesinde suç önleme amacıyla kişileri durdurarak kimlik kontrolü yapabilir, üst arama ve gözaltına alma yetkilerini kullanabilir.

2016 Nisan ayı itibarıyla yeniden personel alım ilanına gidilirken, ilk olarak 20 ilde 69'u kadın 9 bin 433 bekçi alımı yapıldı. Halen 69'u kadın olmak üzere 21 bin 347 Çarşı ve Mahalle Bekçisi ülke genelinde görev yapıyor.

2018 itibarıyla bekçi alımları merkezi sınavla Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılıyor. Eğitimleri de yine Polis Akademisi Başkanlığının belirlediği program çerçevesinde yürütülüyor.

Bekçi adaylarına eğitim sürecinde "Temel hukuk, demokrasi ve insan hakları devletin idari yapısı, sosyal psikoloji ve toplumsal olaylar, kitle yönetimi, halkla ilişkiler ve iletişim, trafik güvenliği ve ilk yardım bilgisi, mesleki yazışma, mevzuat, silah ve atış bilgisi, müdahale yöntem ve teknikleri, uygulamalı bekçilik ve yanaşık düzen" konularında 40 gün eğitim veriliyor.

Altı ilde 6 milyon kişiye GBT uygulaması yapıldı

Bekçilik sisteminin yeniden hayata geçirilmesiyle daha güvenli bir toplumsal alan oluşturulması açısından önemli katkılar elde edildi.

Buna göre, İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Gaziantep ve Erzurum'da, geçen yılın eylül, ekim, kasım ve aralık ile bu yılın ocak ayları arasında 6 milyon 59 bin 610 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Mal varlığına karşı suç işleyen 643 kişiye müdahale eden bekçiler, yapılan uygulama ve sorgulama sonucu 52 bin 849 aranan kişiyi yakaladı.

Bekçiler, ayrıca kişilere karşı işlenen suçlarda 114, millete ve devlete karşı işlenen suçlarda 233, topluma karşı işlenen suçlarda 4 bin 60, takibi gereken olaylarla ilgili ise 265 kişiye müdahale etti.

Kaynak: AA