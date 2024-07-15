Hafif Sağanak Yağışlı 25.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 15.07.2024 11:56

Vatandaşlar 15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in kabrine akın etti

15 Temmuz'daki FETÖ'cü hainlerin darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen, kahraman Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrini Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar ziyaret etti.

Vatandaşlar 15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in kabrine akın etti

Şehidin kabrini ziyarete gelen çok sayıda vatandaş, Kur'an-ı Kerim ve dua okuyor. Çocuklarına Ömer Halisdemir'in kahramanlıklarını anlatan aileler, duygu dolu anlar yaşıyor.

Eski Özel Kuvvetler Komutanı emekli Korgeneral Zekai Aksakallı da şehidin kabrini ziyaret ederek dua okudu, şehidin babası Hasan Hüseyin, ağabeyi Doğan ve kardeşi Savaş Halisdemir ile görüştü.

Vatandaşlar 15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in kabrine akın etti

"Bütün dünya şunu bilmeli ki bu ülkede Ömer'ler bitmez"

Aksakallı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin istiklaline ve geleceğine yönelik ihanetin 8'inci yılı olduğunu anımsattı.

Ülkenin ikbali ve istiklali için şehit düşen Ömer Halisdemir'in de şehadetinin 8'inci yılı olduğunu belirten Aksakallı, şunları söyledi:

"Bütün dünya şunu bilmeli ki bu ülkede Ömer'ler bitmez. İstiklaline aşık bir milletiz. Dışardaki ihanet şebekeleri ve içerideki uzantılarının hiçbir zaman başarılı olamayacaklarını kafalarına sokmaları lazım. Bu uğurda şehadete uğrayan nice Ömer'ler yetiştiren bir milletin evlatlarıyız. Ömer'imin şehadetini tekrar kutluyorum. Ülkemizin milli birliği, bağımsızlığı için şehadete yürüyen bütün şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyorum."

Vatandaşlar 15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in kabrine akın etti

Türkiye'nin her yerinden akın ettiler

Öte yandan, Arnavutköy Belediyesince düzenlenen "8. Ulusal Ömer Halisdemir Bisiklet Turu" kapsamında İstanbul'dan yola çıkan bisikletliler şehidin kabrine ulaştı.

Sporcular, geçtikleri şehirlerin şehitliklerinden aldıkları toprakları, Halisdemir'in kabrine döktü ve dua okudu.

Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Koç, etkinlik kapsamında yaklaşık 1000 kilometrelik yol kat ettiklerini dile getirdi.

Vatandaşlar 15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in kabrine akın etti

Bisiklet turuna 35 sporcunun katıldığını anlatan Koç, "Sporcularımız 6 ilden geçti. Oradaki şehitliklerden aldığı toprakları şehidimizin kabrine döktük, duamızı ettik. Hain darbe girişimini unutmamak ve unutturmamak adına her yıl bu etkinliği yapıyoruz." dedi.

Şehidin kabrini ziyarete İstanbul'dan gelen Tuncay Demir de darbe girişiminden bir yıl sonra 15 Temmuz'da doğan oğluna" Ömer Halis" ismini verdiğini söyledi.

Demir, "Kahramanlarımızın adının yaşamasını istiyoruz. Buraya da ziyarete geldik. Ailesiyle görüşüyoruz. Şehidimizin kardeşi Savaş Bey, İstanbul'dan dostumuzdur. Vatanımızı seviyoruz. Oğlumun da şehidimizin adını yaşatmasını istiyoruz. Biz bugün varsak şehitlerimizin sayesinde varız." ifadesini kullandı.

ETİKETLER
15 Temmuz Darbe Girişimi FETÖ Ömer Halisdemir
Sıradaki Haber
Marmara'da haziran yağışları yüzde 92 azaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:54
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi
13:32
İzmir'de orman yangını
12:52
Terör örgütü PKK'nın katlettiği Necmettin öğretmenin şehadetinin üzerinden 7 yıl geçti
12:41
Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği yeniden açıldı
12:33
Kuzey Kore'den, sınırın kuzeyine "Pyongyang karşıtı broşürler" gönderen Güney Kore'ye tepki
12:25
Kuzey Kore, Kişida'nın Almanya ziyaretini kınadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Makamını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Makamını ziyaret etti
FOTO FOKUS
15 Temmuz'da hükümete destek veren ilk siyasi lider: Devlet Bahçeli
15 Temmuz'da hükümete destek veren ilk siyasi lider: Devlet Bahçeli
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ