Van'da uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda 25-31 Ağustos tarihlerinde gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda çeşitli uyuşturuucu maddeler ele geçirildi.

'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek'ten 6, 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçlarından 15 olmak üzere 21 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor.