Açık 29.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 01.09.2023 10:45

Van'da uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı

Van'da sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde uyuşturucu ele geçirildi.

Van'da uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda 25-31 Ağustos tarihlerinde gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda çeşitli uyuşturuucu maddeler ele geçirildi.

'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek'ten 6, 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçlarından 15 olmak üzere 21 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. 

ETİKETLER
Van Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Kayıp ekonomistin köpeği 74 gün sonra bulundu: Arama çalışmaları yeniden başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:57
Dijital uygulamalar okulda başlayan zorbalığı eve taşıyor
11:56
Yanlış ışığı takip edip, kara yoluna çıkan yavru deniz kaplumbağaları ezildi
11:50
Yargıtay üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti
11:43
Trump'ın Georgia'da seçimlere müdahaleyle suçlandığı dava canlı yayımlanacak
11:48
Akdenizli balıkçılar 15 gün sonra "vira bismillah" diyecek
11:46
Trabzon'da balıkçılar sezonun ilk avından istavritle döndü
Özbekistan bağımsızlığının 32'nci yılını kutluyor
Özbekistan bağımsızlığının 32'nci yılını kutluyor
FOTO FOKUS
Darbenin son adresi Gabon
Darbenin son adresi Gabon
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ