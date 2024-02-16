Van'da uyuşturucu operasyonları: 19 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 9-15 Şubat'ta gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda gerçekleştirilen çalışmalarda, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 19 şüpheliden 11'i hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak", "uyuşturucu madde nakletmek", 8'i hakkında da "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.