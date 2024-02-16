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Türkiye
İHA 16.02.2024 10:48

Bilecik'te dere taştı, birçok tarım arazisi ve iki ev su altında

Bilecik ve ilçelerinde dün şiddetli yağan yağmur sonrası Karasu Deresi taşarken birçok tarım arazisi ve iki ev su altında kaldı.

Bilecik'te dere taştı, birçok tarım arazisi ve iki ev su altında
[Fotograf: İHA]

Bilecik merkeze bağlı Kurtköy köyünde dün öğleden sonra ve akşam etkili olan şiddetli yağışlar, tarım arazisi ve yollarda su baskınlarına neden oldu.

Sel ile dere taşkınına yol açan yağışlar sonucunda birçok tarım arazisi ve iki ev su altında kaldı.

Vali Şefik Aygöl, Bilecik’te etkili olan kuvvetli sağanak yağış sonrası Merkez İlçeye bağlı Kurtköy'de meydana gelen su baskınına ilişkin incelemelerde bulundu. AFAD, DSİ, İl Özel İdaresi ve Jandarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Vali Aygöl, herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını ifade ederek köy halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bilecik'te dere taştı, birçok tarım arazisi ve iki ev su altında

Vali Aygöl ayrıca önümüzdeki süreçte vatandaşlardan muvafakatname alınarak DSİ ekiplerince dere ıslah çalışmasının yapılacağını belirtti.

Öte yandan yetkililer Kurtköy’de yoğun yağışlar nedeniyle bir kısmı su altında kalan köy yolunun DSİ ve İl Özel İdaresi ekiplerinin gün boyu aralıksız olarak süren çalışmaları sonucu akşam saatlerinde trafiğe açılmış olduğunu ve yolda iyileştirme çalışmalarının sürdüğünü belirtti. 

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