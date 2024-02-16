Çok Bulutlu 8.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 16.02.2024 10:37

Yolcu dolu minibüs vidanjöre çarptı: 12 yaralı

Eskişehir’de yolcularla dolu bir minibüsün vidanjöre çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında 12 kişi hafif şekilde yaralandı.

Yolcu dolu minibüs vidanjöre çarptı: 12 yaralı
[Fotograf: İHA]

Dün akşam saatlerinde Gündoğdu Mahallesi’nde bulunan Eskişehir-Alpu karayolu ile Gülizar Sokak kesişiminde meydana gelen kazada Bayram Ç. kullandığı yolcu minibüsü ile sokak arasından kontrolsüz şekilde çıkarak cadde üzerinde Eskişehir istikametine seyir halinde olan Onur D. idaresindeki vidanjöre çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüste yolcuların bulunmasından dolayı bir anda can pazarı yaşandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 12 yolcu, ambulanslar ile kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların tamamının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

ETİKETLER
Eskişehir Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Erzincan'da kayıp işçileri arama çalışmalarında bazı noktalarda metal yoğunluğu tespit edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:02
Türkiye'nin 4'üncü operatörü abone alımına başladı
11:54
Makine ihracatı ocakta 2,1 milyar dolar oldu
11:52
Üzerine kamyon düşen eve bu sefer de tır çarptı
11:47
Hindistan'da boya fabrikasında çıkan yangında 11 kişi hayatını kaybetti
11:59
Toprak altındaki işçilerin 3'ünün bir yerde 6'sının diğer bir lokasyonda olduğu tespit edildi
11:36
Bozulan ürün için 3 yıl önceki fiyattan ödeme teklifi hakem heyetinden döndü
Tokat’ta endişelendiren kuraklık havadan görüntülendi
Tokat’ta endişelendiren kuraklık havadan görüntülendi
FOTO FOKUS
51 metre derinlikte bulunan gemiye dalış yapılacak
51 metre derinlikte bulunan gemiye dalış yapılacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ