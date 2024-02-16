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Türkiye
AFP 16.02.2024 10:28

Van ve Hakkari'de kar nedeniyle kapanan yollar açılıyor

Van ve Hakkari'de dünden bu yana yürütülen çalışmalarda kardan kapanan 354 yerleşim biriminin yolu açıldı, 112 yolda çalışmalar devam ediyor.

Van ve Hakkari'de kar nedeniyle kapanan yollar açılıyor
[Fotoğraf: DHA Arşiv]

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 176 mahalle ve mezra yolundan 106'sı açıldı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı 70 yolda çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari'de de olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 42 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, dünden bu yana yürütülen çalışmalarda kapalı olan 290 yerleşim biriminden 248'inin yolu açıldı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı 42 yerleşim biriminin yolunun açılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ve Karayolları ekipleri de yollarda kar temizle çalışması yapıyor.

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