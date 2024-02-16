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Türkiye
AA 16.02.2024 10:05

3 ilde terör operasyonu: 14 gözaltı

Tunceli merkezli 3 ilde düzenlenen terör operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

3 ilde terör operasyonu: 14 gözaltı
[Fotograf: İHA]

Valilikten yapılan açıklamada, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldığı ifade edildi. 

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Terör örgütleri PKK/KCK-PYD/YPG'ye yardım ve yataklık ettiği tespit edilen şüphelilere yönelik Tunceli merkezli yürütülen ve diğer illerimizde de eşzamanlı düzenlenen Şehit Savcı Murat Uzun operasyonu neticesinde Tunceli’de 10, Elazığ’da 1 ve İstanbul’da 3 olmak üzere toplam 14 şüpheli yakalanmıştır. Terör örgütlerine ve onların iş birlikçilerine geçit vermeyeceğiz."

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PKK/YPG Tunceli
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