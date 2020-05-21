Haber Giriş: Kaynak: AA
Van'da teröristlere ait çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Çatak ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yüklü miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
Bu kapsamda, terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla ilçenin Övecek ve Andiçen mahalleleri kırsalına operasyon düzenlendi.
"Kapan-Şehit Jandarma Onbaşı Rıfat Köktürk" adı verilen operasyonda 3 ton tahıl ürünleri, 2,5 ton kuru bakliyat ürünleri ile yüklü miktarda yaşam malzemesi bulundu. Malzemeler imha edildi.
Etiketler: yaşam malzemesi terörist PKKSon Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 20:02
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