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Mantardan zehirlenen hasta için ambulans helikopter seferber edildi
[Fotoğraf: AA]
Artvin'in Şavşat ilçesinde, yediği mantardan zehirlenen Tolga Kaya ambulans helikopterle götürüldüğü Trabzon'da tedavi altına alındı.
İlçeye bağlı Ilıca köyünde, sahurda mantar yiyen 26 yaşındaki Tolga Kaya, sabah mide ve karın ağrısı şikayetiyle Şavşat Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
Gıda zehirlenmesi teşhisi konulan Kaya için sevk kararı verilmesi üzerine Trabzon'dan ambulans helikopter gönderildi.
Kaya, helikopterle götürüldüğü Trabzon'da tedavi altına alındı.
Etiketler: Mantar zehirlenmesi ambulans helikopterSon Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 17:49
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