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Ambulans helikopter 1,5 yaşındaki bebek için havalandı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde, üzerine sıcak su dökülmesi sonucu vücudunda yanıklar oluşan 1,5 yaşındaki bebek, ambulans helikopterle Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edildi.
Yakınları tarafından Dinar Devlet Hastanesi acil servisine getirilen 1,5 yaşındaki S.N'nin yanık tedavisi için Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılmasına karar verildi.
Bebek, ilçeye yönlendirilen ambulans helikopterle Eskişehir'e götürüldü.
Etiketler: bebek ambulans helikopterSon Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 19:07
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