Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi 15:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da terör operasyonları: 11 gözaltı
Van'da geçen hafta terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, 5-11 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonlarda 5 FETÖ, 6 terör örgütü PKK/KCK şüphelisi yakalandı.
Şüpheliler, hakkında işlem yapıldı.
Etiketler: FETÖ PKK/KCK Terörle Mücadele Van
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