İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 5-11 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonlarda 5 FETÖ, 6 terör örgütü PKK/KCK şüphelisi yakalandı.

Şüpheliler, hakkında işlem yapıldı.